Castello Branco registra acidente entre caminhão e ônibus com 41 passageiros

Acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (18), em Santana de Parnaíba, e provocou lentidão na rodovia

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus provocou lentidão na Rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do km 39, no trecho do município de Santana de Parnaíba, no início da manhã desta quinta-feira (18).

De acordo com a concessionária responsável pela administração da rodovia, o caminhão trafegava no sentido leste quando, ao chegar ao km 39, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu na lateral de um ônibus. Ainda sem conseguir retomar o controle do veículo, o condutor tentou frear, mas o caminhão acabou tombando no canteiro central.Após o acidente, o caminhão permaneceu imobilizado em posição de tombamento, ocupando o canteiro central e a faixa 1 do sentido oeste da rodovia. Às 6h15, o veículo foi destombado e posteriormente removido para uma área segura, onde aguarda a chegada da seguradora para retirada definitiva.O ônibus envolvido na ocorrência deixou o local inicialmente, mas foi localizado e abordado por uma viatura de inspeção no km 20, no sentido leste da rodovia. No veículo estavam 41 passageiros, todos ilesos.Segundo a concessionária, foram realizados apenas registros fotográficos no local da abordagem. O condutor do ônibus não informou a origem nem o destino da viagem e, após os procedimentos, seguiu viagem.Em decorrência do acidente, foi registrado congestionamento de aproximadamente 11 quilômetros no trecho afetado. Apesar dos danos materiais e dos impactos no tráfego, não houve registro de feridos.