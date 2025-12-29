Homem desaparece após sair da casa da irmã em Barueri; família cobra avanço nas investigações

Helber Alves de Souza, 26, foi visto pela última vez na noite de 23 de dezembro

Helber Alves. Foto: Arquivo pessoal

A família de Helber Alves de Souza, de 26 anos, vive dias de angústia após o desaparecimento do jovem em Barueri.



Preocupada com a demora, a mãe dele, Selma Alves Magalhães, tentou contato diversas vezes por telefone e mensagens. Por volta da 1h da madrugada, Helber respondeu informando que estava no Jardim Paulista, em Barueri, e que estava voltando para casa. Depois disso, não deu mais notícias.



Familiares conseguiram acessar as redes sociais do jovem e identificaram que, às 2h11 da madrugada do dia 24, ele enviou uma foto indicando estar na Estação Cidade Jardim. Desde então, Helber não fez mais contato.



Ao Cotia e Cia, Larissa Brito, mãe da filha de Helber, relatou o desespero da família diante da falta de informações e afirmou que todos os esforços possíveis já foram feitos para tentar localizá-lo.



“A gente já tentou de tudo, buscou ajuda, procurou informações e imagens, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. Registramos o boletim e fizemos pedidos para que o caso seja investigado, mas fomos orientados a esperar. É muito difícil passar por isso sem nenhuma notícia”, desabafou Larissa.



Ela também destacou o impacto emocional do desaparecimento na filha do casal, de apenas 6 anos.



“Nossa filha está desesperada, só chama pelo pai. Ela só tem seis anos e não deveria estar vivendo uma situação como essa. Eu não sei mais o que dizer para acalmá-la”, completou.



O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Barueri, e a família pede que qualquer informação que possa ajudar a localizar Helber Alves de Souza seja repassada às autoridades policiais.

