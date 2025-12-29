Restaurante em Alphaville transforma refeição em experiência inspirada em presídios americanos

Espaço aposta em ambientação cenográfica e cardápio variado para atrair o público da região

Imagem: Divulgação

Um restaurante temático localizado em Alphaville, em Barueri, vem chamando a atenção do público ao apostar em uma ambientação inspirada em presídios de segurança máxima dos Estados Unidos.



Já no interior, grades, celas cenográficas e iluminação baixa compõem o cenário, enquanto os funcionários utilizam figurinos inspirados em uniformes de detentos.



Além da ambientação, o restaurante aposta em interações temáticas com os clientes e atrações encenadas como parte da experiência proposta. A narrativa fictícia criada pelo espaço busca transformar a refeição em um momento lúdico, com personagens e situações que fazem parte do conceito do local.



O cardápio reúne hambúrgueres artesanais, cortes de carne, massas, saladas, opções infantis, milkshakes e uma carta de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, atendendo a diferentes perfis de público, como famílias e grupos de amigos.

A proposta combina gastronomia e cenografia em um espaço que simula o ambiente carcerário, com elementos visuais distribuídos desde a área externa até o salão principal.Na parte de fora, o local conta com itens cenográficos que remetem ao cotidiano de prisões americanas, como uma réplica de viatura policial, estruturas que simulam áreas de lazer e equipamentos improvisados.