GCM de Cotia apreende van roubada e drogas em imóvel arrematado em leilão

Veículo tinha registro de roubo em São Roque e estava escondido em imóvel recém-arrematado no bairro Outeiro de Passárgada
|Foto: Divulgação
Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil de Cotia, localizou, na noite desta quarta-feira (17), um veículo roubado e apreendeu entorpecentes e equipamentos utilizados para o tráfico de drogas dentro de um imóvel no município.
A ocorrência teve início após a Central de Comunicação da Guarda Civil (Cecom) receber informações sobre um veículo com suspeita de ser produto de roubo ou furto.
No endereço informado, no bairro Outeiro de Passárgada, os agentes fizeram contato com o solicitante, que relatou ter arrematado o imóvel em um leilão e que havia sido autorizado a acessar a residência naquela data.
Ao entrar no local, o novo proprietário encontrou uma van Renault Master estacionada na garagem e acionou a Guarda Civil. Durante a averiguação, a equipe constatou que a placa ostentada pelo veículo não apresentava restrições.
No entanto, ao verificar o número do chassi, foi identificado outro emplacamento, com registro de roubo ocorrido na cidade de São Roque. Segundo a corporação, o veículo havia sido roubado há cerca de um ano e meio.
Durante a vistoria no compartimento de carga da van, os guardas encontraram uma caixa preta contendo dez tijolos de entorpecente, com características semelhantes à pasta base de cocaína.
No local também foram apreendidos uma balança de precisão e uma prensa industrial com capacidade para até 30 toneladas, equipamentos comumente utilizados no preparo e na distribuição de drogas.
O imóvel foi preservado pela equipe da Romu, enquanto outra viatura se deslocou até a Delegacia de Polícia de Cotia para comunicar os fatos. A autoridade policial de plantão autorizou a remoção do veículo, dos entorpecentes e dos equipamentos, que foram encaminhados ao pátio para a realização de perícia.
A ocorrência foi registrada como apreensão de entorpecentes, apreensão de veículo e apreensão de objetos, e as investigações seguem para apurar a origem do material e possíveis envolvidos.
