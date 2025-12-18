GCM de Cotia apreende van roubada e drogas em imóvel arrematado em leilão

Veículo tinha registro de roubo em São Roque e estava escondido em imóvel recém-arrematado no bairro Outeiro de Passárgada

Foto: Divulgação

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil de Cotia, localizou, na noite desta quarta-feira (17), um veículo roubado e apreendeu entorpecentes e equipamentos utilizados para o tráfico de drogas dentro de um imóvel no município.





No endereço informado, no bairro Outeiro de Passárgada, os agentes fizeram contato com o solicitante, que relatou ter arrematado o imóvel em um leilão e que havia sido autorizado a acessar a residência naquela data.



Ao entrar no local, o novo proprietário encontrou uma van Renault Master estacionada na garagem e acionou a Guarda Civil. Durante a averiguação, a equipe constatou que a placa ostentada pelo veículo não apresentava restrições.



No entanto, ao verificar o número do chassi, foi identificado outro emplacamento, com registro de roubo ocorrido na cidade de São Roque. Segundo a corporação, o veículo havia sido roubado há cerca de um ano e meio.



Durante a vistoria no compartimento de carga da van, os guardas encontraram uma caixa preta contendo dez tijolos de entorpecente, com características semelhantes à pasta base de cocaína.



No local também foram apreendidos uma balança de precisão e uma prensa industrial com capacidade para até 30 toneladas, equipamentos comumente utilizados no preparo e na distribuição de drogas.



O imóvel foi preservado pela equipe da Romu, enquanto outra viatura se deslocou até a Delegacia de Polícia de Cotia para comunicar os fatos. A autoridade policial de plantão autorizou a remoção do veículo, dos entorpecentes e dos equipamentos, que foram encaminhados ao pátio para a realização de perícia.



A ocorrência foi registrada como apreensão de entorpecentes, apreensão de veículo e apreensão de objetos, e as investigações seguem para apurar a origem do material e possíveis envolvidos.

A ocorrência teve início após a Central de Comunicação da Guarda Civil (Cecom) receber informações sobre um veículo com suspeita de ser produto de roubo ou furto.