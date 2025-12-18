Queda de árvore atinge fiação e bloqueia avenida na Granja Viana

Previsão é de que a avenida seja liberada por volta das 17h; equipes da Enel atual no local

Foto: Reprodução

A Avenida São Camilo, importante ligação entre a região da Granja Viana e o município de Carapicuíba, está totalmente interditada na altura do número 1608, nos dois sentidos, para a realização de serviços de reparo na rede elétrica.

A interdição ocorreu após a queda de uma árvore, que atingiu a fiação da via. Equipes da Enel foram acionadas e atuam no local na retirada da árvore e na manutenção da rede elétrica danificada.De acordo com a concessionária, a previsão é de que a avenida seja liberada por volta das 17h. Durante o período de interdição, motoristas devem buscar rotas alternativas e redobrar a atenção ao trafegar pela região.Agentes de trânsito acompanham a ocorrência para orientar os condutores e minimizar os impactos no fluxo de veículos.