Por que Cotia pode ter 21 vereadores? Veja o que diz a lei

até 15 mil habitantes – 9 vereadores

mais de 15 mil até 30 mil – 11 vereadores

mais de 30 mil até 50 mil – 13 vereadores

mais de 50 mil até 80 mil – 15 vereadores

mais de 80 mil até 120 mil – 17 vereadores

mais de 120 mil até 160 mil – 19 vereadores

mais de 160 mil até 300 mil – 21 vereadores

O artigo 29 da Constituição estabelece uma tabela que define o número máximo de vereadores que cada município pode ter, com base em faixas de população.É importante destacar: a Constituição determina um teto, não uma obrigação.As principais faixas são:Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município de Cotia tem 274.413 habitantes (dados atualizados do Censo 2022 / estimativa de 2024). Esse número coloca o município dentro da categoria constitucional que permite até 21 vereadores. Por isso, a Câmara tinha a prerrogativa de avaliar a mudança.A ampliação só se torna realidade quando há votação e aprovação em dois turnos, o que aconteceu nas sessões do dia 25 de novembro e do dia 9 de dezembro.Os parlamentares, portanto, optaram politicamente por ajustar o número de cadeiras ao limite permitido para o tamanho atual da cidade.A alteração passa a valer a partir da legislatura de 2029, após promulgação pela Câmara.