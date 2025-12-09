PM encontra corpo com marcas de tiros e sinais de estrangulamento em Cotia

Vítima foi localizada na Estrada das Pitas; perícia encontrou cinco perfurações por arma de fogo e lesões no pescoço. Polícia investiga o caso

Caso ocorreu na Estrada das Pitas. Foto: Google Street Views





A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem encontrado morto na manhã desta terça-feira (9) na Estrada das Pitas, em Cotia.

O corpo foi localizado por policiais militares após um chamado do COPOM informando sobre um possível cadáver na região.Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 32 anos, foi encontrada escorada em um barranco, vestindo bermuda azul e camiseta cinza. Ele apresentava fratura exposta na perna esquerda, hematomas nos braços e nas costas, além de uma marca no pescoço compatível com estrangulamento.A perícia identificou ainda cinco perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo, reforçando a hipótese de execução.O local foi preservado para os trabalhos técnicos da equipe pericial, que realizou a análise inicial do corpo e da área onde ele foi encontrado.Investigadores da Polícia Civil compareceram ao local, conseguiram identificar a vítima e iniciaram imediatamente as diligências. Um exame necroscópico foi requisitado, e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).A autoria e a motivação do crime seguem desconhecidas, e o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na Delegacia de Cotia.