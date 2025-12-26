Cetesb aponta 22 praias impróprias para banho no litoral de SP; veja lista

Relatório semanal indica aumento de áreas com restrição, principalmente no Litoral Sul; recomendação é evitar o banho de mar

Foto: Vanguarda Repórter

O litoral de São Paulo está com 22 praias impróprias para banho nesta semana, segundo relatório divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).





O número representa aumento em relação à semana anterior, quando 19 praias apresentavam condições inadequadas de balneabilidade.



De acordo com a Cetesb, cinco praias estão localizadas no Litoral Norte e 17 no Litoral Sul. A qualidade da água é avaliada semanalmente com base na quantidade de bactérias presentes no mar.





Quando são identificadas mais de 100 colônias de bactérias a cada 100 milímetros de água, a praia é classificada como imprópria para banho e sinalizada com bandeira vermelha.



O órgão ambiental alerta que o banho em locais contaminados pode representar riscos à saúde, como infecções e doenças gastrointestinais. A próxima atualização do boletim está prevista para o dia 29 de dezembro.



Veja a lista de praias impróprias



Litoral Norte



Ubatuba: Itaguá

Caraguatatuba: Indaiá

São Sebastião: São Francisco

Ilhabela: Itaquanduba, Portinho



Litoral Sul



Guarujá: Enseada – Avenida Santa Maria

Santos: Aparecida, Ponta da Praia, Embaré, Boqueirão, Gonzaga, José Menino (Rua Olavo Bilac)

São Vicente: Praia da Divisa, Milionários, Gonzaguinha, Prainha

Praia Grande: Canto do Forte, Vila Mirim, Maracanã, Jardim Solemar

Itanhaém: Jardim Cibratel

Peruíbe: Balneário de São João Batista