Cetesb aponta 22 praias impróprias para banho no litoral de SP; veja lista

Relatório semanal indica aumento de áreas com restrição, principalmente no Litoral Sul; recomendação é evitar o banho de mar
|Foto: Vanguarda Repórter
O litoral de São Paulo está com 22 praias impróprias para banho nesta semana, segundo relatório divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).
O número representa aumento em relação à semana anterior, quando 19 praias apresentavam condições inadequadas de balneabilidade.
De acordo com a Cetesb, cinco praias estão localizadas no Litoral Norte e 17 no Litoral Sul. A qualidade da água é avaliada semanalmente com base na quantidade de bactérias presentes no mar.
Quando são identificadas mais de 100 colônias de bactérias a cada 100 milímetros de água, a praia é classificada como imprópria para banho e sinalizada com bandeira vermelha.
O órgão ambiental alerta que o banho em locais contaminados pode representar riscos à saúde, como infecções e doenças gastrointestinais. A próxima atualização do boletim está prevista para o dia 29 de dezembro.
Veja a lista de praias impróprias
Litoral Norte
Ubatuba: Itaguá
Caraguatatuba: Indaiá
São Sebastião: São Francisco
Ilhabela: Itaquanduba, Portinho
Litoral Sul
Guarujá: Enseada – Avenida Santa Maria
Santos: Aparecida, Ponta da Praia, Embaré, Boqueirão, Gonzaga, José Menino (Rua Olavo Bilac)
São Vicente: Praia da Divisa, Milionários, Gonzaguinha, Prainha
Praia Grande: Canto do Forte, Vila Mirim, Maracanã, Jardim Solemar
Itanhaém: Jardim Cibratel
Peruíbe: Balneário de São João Batista