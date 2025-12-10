Humorista Matheus Ceará faz show especial de Natal no Teatro Desafio, em Cotia

Stand up será nesta sexta-feira (12) às 21h; veja como adquirir os ingressos

Matheus Ceará. Foto: Divulgação

O humorista Matheus Ceará desembarca em Cotia nesta sexta-feira (12) com seu especial de fim de ano, “O Peru do Matheus Ceará – Especial de Natal”, prometendo uma noite de muitas gargalhadas no Teatro Desafio, localizado na Rua Esmeralda, 21, no Jardim Nomura.





ADQUIRA AQUI OS INGRESSOS



O público pode esperar desde piadas inéditas até clássicos reinventados, além das inevitáveis referências aos tradicionais encontros de Natal, incluindo aquele tio que aparece só para contar a famosa piada do pavê.





Imagem: Divulgação









Serviço



“O Peru do Matheus Ceará – Especial de Natal”

📅 Data: 12 de dezembro (sexta-feira)

⏰ Horário: 21h

📍 Local: Teatro Desafio

📌 Endereço: Rua Esmeralda, 21 – Jardim Nomura, Cotia

No clima descontraído das festas de dezembro, o comediante apresenta um show feito “à moda brasileira”, misturando zoeira, histórias de família, improviso e o humor afiado que marca sua trajetória.