Polícia Civil apreende 17 pássaros silvestres mantidos ilegalmente em São Roque

Operação realizada no bairro Alto da Serra apurou crimes ambientais; suspeito já havia sido flagrado anteriormente com dezenas de aves em cativeiro

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil realizou, na manhã desta segunda-feira (22), uma operação no bairro Alto da Serra, em São Roque, para apurar crimes ambientais relacionados à manutenção irregular de animais silvestres em cativeiro.





Durante a ação, os policiais localizaram 17 pássaros silvestres mantidos sem autorização dos órgãos ambientais competentes. As aves foram apreendidas e encaminhadas para avaliação e destinação adequada, conforme prevê a legislação ambiental.De acordo com a Polícia Civil, o homem detido na ocorrência já havia sido flagrado anteriormente mantendo cerca de 70 pássaros silvestres de forma ilegal em sua residência, o que reforçou as suspeitas e motivou a nova investigação.O crime de manter animais da fauna silvestre em cativeiro sem permissão legal prevê pena de seis meses a um ano de prisão, além de multa, conforme estabelece a legislação ambiental brasileira.