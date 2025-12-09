Câmera flagra furto em loja no Centro de Caucaia do Alto; VEJA

Funcionário recuperou o relógio minutos depois; comerciantes afirmam que homem costuma furtar na região

Imagens compartilhadas com o Cotia e Cia

Um furto registrado por uma câmera de segurança expôs a ação de um suspeito que já teria tentado cometer crimes semelhantes em estabelecimentos do Centro de Caucaia do Alto, em Cotia. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (9), em plena luz do dia, e a ocorrência foi registrada pela vítima.





“Ele pediu água para a minha funcionária e, no momento em que ela virou para pegar, ele pegou o relógio, colocou debaixo da blusa e saiu”, relatou o proprietário ao Cotia e Cia.



Cerca de meia hora depois, outro funcionário viu o suspeito circulando pela região e decidiu persegui-lo. O relógio foi recuperado, mas a caixa do produto havia sido descartada pelo autor durante a fuga.



De acordo com moradores e comerciantes do entorno, o suspeito “vive fazendo isso nos comércios da região central de Caucaia do Alto”, o que aumenta a sensação de insegurança entre os lojistas.



O boletim de ocorrência foi registrado, e as imagens da câmera foram entregues à polícia para auxiliar na identificação e responsabilização do suspeito.





Veja o vídeo abaixo:













Segundo o proprietário da loja, o homem entrou no estabelecimento – uma loja de acessórios para celulares - enquanto havia dois clientes sendo atendidos. Ele aguardou a saída deles para agir.