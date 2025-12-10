Parque em Cotia é fechado por segurança após ventos fortes atingirem a região

Fechamento preventivo segue protocolo estadual e visa evitar acidentes por queda de galhos e árvores após fortes rajadas de vento

Parque Jequitibá. Foto: Secretaria de Turismo





O Parque Jequitibá, em Cotia, está entre os 12 parques urbanos da capital e da Região Metropolitana de São Paulo que foram fechados temporariamente na manhã desta quarta-feira (10/12) após a ocorrência de ventos que ultrapassaram 80 km/h.



Zona Sul



Parque Ecológico do Guarapiranga



Grande São Paulo



Parque Várzea do Embu (Embu-Guaçu)

Parque Chácara da Baronesa (Santo André)

Parque Jequitibá (Cotia)

Parque Gabriel Chucre (Carapicuíba)

Parque Nascentes do Tietê (Salesópolis)



A Semil reforçou que a medida busca preservar a segurança dos visitantes, funcionários e a própria biodiversidade local, já que as condições climáticas aumentam os riscos de acidentes, quedas de árvores e instabilidade em trilhas.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o bloqueio dos parques segue a Portaria Semil-SMA-CPP nº 07/2025, que determina o fechamento preventivo sempre que são registrados ventos acima de 40 km/h ou há risco potencial de queda de árvores e galhos.As rajadas ocorreram entre terça-feira (9/12) e a manhã desta quarta, levando a Diretoria de Parques Urbanos a suspender o acesso do público como medida de segurança.Parque Maria CristinaParque Itaim BiacicaParque Engenheiro Goulart (PET)Parque Vila JacuíParque Belém – Manoel PitaParque da Juventude – Dom Paulo Evaristo Arns