Ciclone extratropical provoca ventanias e deixa rastro de quedas de árvores em Cotia

Defesa Civil já registrou quase 40 chamados nesta quarta-feira; falta de energia dificulta comunicação e levantamento completo das ocorrências

Foto: Cotia e Cia





A passagem de um ciclone extratropical, combinada à chegada de uma frente fria, provocou temporais e fortes rajadas de vento em diversas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, e Cotia não ficou de fora dos impactos.

De acordo com informações preliminares da Defesa Civil de Cotia, a noite de terça-feira (9) terminou com duas quedas de árvores, que causaram obstrução parcial de vias públicas, incluindo um ponto na Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi. Não houve registro de vítimas.Já na manhã desta quarta-feira, a situação se agravou por conta da ventania. A Defesa Civil recebeu quase 40 chamados, a maioria relacionada a quedas de árvores que bloquearam total ou parcialmente ruas do município. Também foram registradas ocorrências envolvendo residências, veículos e redes de fiação.O número total de atendimentos ainda está sendo atualizado. Devido à alta demanda, uma equipe extra foi mobilizada, e todas as equipes estão atuando simultaneamente nos atendimentos de emergência.Em vários bairros, a falta de energia dificulta a comunicação e o fechamento do balanço das ocorrências. Com os ventos ainda fortes, novas quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia seguem sendo registradas ao longo do dia.Até o momento, não há registro de vítimas.