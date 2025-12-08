Operação Natal Seguro reforça policiamento nos principais centros comerciais de Cotia

Guarda Civil intensifica rondas a pé até 31 de dezembro no Centro, Caucaia do Alto e Granja Viana para aumentar a segurança no período de compras
Começou nesta sexta-feira (5) a Operação Natal Seguro, ação especial de reforço ao policiamento nos três principais centros comerciais de Cotia: Centro, Caucaia do Alto e Granja Viana.
Coordenada pela Guarda Civil de Cotia (GCM), a iniciativa tem como objetivo ampliar a sensação de segurança e garantir tranquilidade à população durante o período de maior movimento no comércio.
“A ação é coordenada pela Guarda Civil, com o objetivo de reforçar a segurança e garantir tranquilidade à população durante o período de compras natalinas”, afirmou o secretário de Segurança de Cotia, Fabricio Dourado.
Segundo o secretário, equipes da GCM realizarão rondas a pé entre 8h e 22h, de segunda a sábado, até o dia 31 de dezembro.