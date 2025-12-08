Motoristas de Cotia passam a ter até 40% de desconto no pagamento de multas de trânsito

Motoristas cadastrados no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito recebem avisos pelo celular e podem pagar infrações com redução no valor
|Foto: Juliano Barbosa
Cotia aderiu oficialmente, no último dia 4, ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), plataforma que permite que motoristas recebam notificações de infrações diretamente pelo celular e paguem multas com desconto de até 40%.
O SNE é um serviço do Ministério dos Transportes, criado para dar cumprimento ao artigo 284 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A ferramenta simplifica o processo de notificação, reduz burocracias e oferece acompanhamento digital das infrações.
Como funciona o SNE
Para utilizar o sistema, o proprietário ou condutor do veículo precisa se cadastrar no portal gov.br e aderir ao SNE por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível na App Store e Google Play, ou pelo Portal de Serviços da Senatran.
Com a adesão, todas as notificações emitidas pelos órgãos autuadores passam a ser enviadas eletronicamente.
Segundo a prefeitura, além do desconto, o motorista poderá consultar detalhes das multas, copiar o código de pagamento e indicar o condutor responsável pela infração, caso necessário.
Desconto exige reconhecimento da infração
Para ter direito à redução de até 40% no valor da multa, o motorista precisa reconhecer que cometeu a infração e abrir mão do direito de defesa e recurso.
Modernização do trânsito em Cotia
“A adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica reforça o compromisso do município com a modernização, transparência e eficiência nos processos administrativos de trânsito”, afirmou o secretário de Transporte e Mobilidade, Marcos Nena.
Pessoas jurídicas também podem utilizar o sistema, mas exclusivamente pelo ambiente web.