Unidade do Bom Prato de Cotia estará fechada neste domingo (7)

Programa ajusta operação de unidades que abrem aos fins de semana; parte delas terá manutenção

Foto: Governo de SP

A unidade do Bom Prato de Cotia estará aberta normalmente neste sábado, com atendimento presencial e refeições servidas no salão.





No entanto, assim como outras unidades que operam aos fins de semana, não funcionará no domingo.



O Governo do Estado informou que, das 31 unidades do programa que costumam abrir aos sábados, domingos e feriados, seis estarão totalmente fechadas neste fim de semana (6 e 7) devido a serviços de manutenção.





São elas: 25 de Março, Bauru, Franca, Mogi das Cruzes I, Rio Claro e Suzano. Essas unidades retomam o atendimento na segunda-feira (8).



As demais unidades, incluindo Cotia, seguirão o funcionamento padrão de sábado, com refeições servidas no salão, e permanecerão fechadas no domingo.





Entre elas estão: Campinas, Capão Redondo, Carapicuíba, Diadema, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Osasco, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, Santana, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.