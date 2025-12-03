Natal Iluminado transforma Embu das Artes em palco de atrações e decoração especial

Com mais de um milhão de luzes, programação segue até 4 de janeiro e inclui apresentações e atividades culturais

Foto: Prefeitura de Embu das Artes

A cidade de Embu das Artes dará início, em 6 de dezembro (sábado), a mais uma edição do Natal Iluminado, evento que integra o calendário turístico municipal.

As atividades começam às 18h, com o acendimento oficial das luzes às 19h.A abertura contará com apresentação do cantor Zé Felipe, enquanto Amado Batista sobe ao palco no dia 21 de dezembro.A programação segue até 4 de janeiro de 2026, com shows de artistas locais de quinta a domingo.A Praça das Artes, no Centro Histórico, recebe novamente a estrutura do evento, que já se consolidou como uma das maiores atrações natalinas do estado de São Paulo.Segundo a Prefeitura, mais de um milhão de lâmpadas compõem a decoração instalada no espaço. Em 2024, o Natal Iluminado atraiu cerca de 500 mil visitantes, movimentando o comércio e o setor turístico da cidade.Nesta edição, o município também lançou o Prêmio Natal Iluminado de Embu das Artes 2025, que vai premiar comércios locais com as melhores decorações natalinas.Natal Iluminado de Embu das ArtesDe 06/12/2025 a 04/01/2026, a partir das 18hAcendimento das luzes às 19hLocal: Praça das Artes – Largo 21 de Abril – Centro Histórico de Embu das Artes