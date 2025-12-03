Alça de acesso a Raposo Tavares será interditada por até 7 dias, em São Roque

Motoristas que utilizam a alça interditada deverão seguir até o km 58

Foto: Reprodução

A CCR Sorocabana informou que irá interditar temporariamente, com início nesta quarta-feira (3) a alça de saída localizada no km 54,3, sentido São Paulo da rodovia Raposo Tavares (SP-270), no Bairro Mailasqui, em São Roque. A interdição pode durar até 7 dias.





Durante o período de bloqueio, motoristas que utilizam a alça interditada deverão seguir até o retorno do km 58 sentido interior e utilizar a saída do trevo retomando o sentido da Capital.