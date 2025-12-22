Confusão entre moradores termina em morte na região da Granja Viana

Vítima foi esfaqueada durante briga e chegou sem vida ao pronto-socorro

Caso foi registrado como homicídio e lesão corporal no 2º DP de Cotia, na Granja Viana

Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma briga na noite deste domingo (21), em uma viela da Vila Santo Antônio de Carapicuíba, região da Granja Viana. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

De acordo com a ocorrência, a vítima foi levada ao Pronto-Socorro do Parque São George, mas já chegou sem vida, com ferimentos provocados por faca. A Guarda Civil Municipal foi acionada pela equipe da unidade de saúde.As informações apontam que a confusão começou após um desentendimento entre moradores e acabou virando agressão. Durante a briga, um dos envolvidos usou uma faca e atingiu a vítima pelas costas. Outros dois homens também foram agredidos e seguem em atendimento médico.Após buscas na região, os agentes localizaram o suspeito em casa, com manchas de sangue nas roupas. A faca usada no crime foi apreendida. O homem também apresentava ferimentos, foi levado ao hospital e permaneceu internado sob escolta policial.O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal, e o suspeito teve a prisão em flagrante decretada. A Polícia Civil segue investigando o que motivou a briga.