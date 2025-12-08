Formiga faz alerta contra motos barulhentas e promete fiscalização rígida no fim de ano

Prefeito cobra respeito às comunidades e diz que Guarda Civil já apreendeu veículos durante operações

Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga, fez um pronunciamento nas redes sociais nesta semana reforçando o pedido para que motociclistas evitem barulho excessivo e respeitem as leis de trânsito durante o fim de ano.





Segundo ele, a Guarda Civil Municipal intensificou as ações de fiscalização e já realizou apreensões de motos irregulares.



“Guardem suas motos e respeitem Cotia e nossas comunidades”, disse o prefeito. Ele afirmou que as equipes de segurança estão nas ruas e que diversas motos já foram apreendidas nas últimas operações.









Formiga direcionou o recado especialmente aos jovens que circulam sem capacete ou com escapamentos irregulares. “Faço novamente um pedido aos jovens: respeitem a cidade e nossas comunidades. Parem com o barulho, usem capacetes e respeitem a legislação de trânsito, ou terão o transtorno de perder seus brinquedos”, declarou.



O prefeito também destacou as consequências que o barulho excessivo causa em moradores mais sensíveis, como crianças autistas, idosos, pessoas acamadas e pessoas com deficiência. Segundo ele, o município não vai tolerar irregularidades neste fim de ano.



“Este ano não vamos admitir motos com jovens sem capacetes fazendo barulho em todos os bairros. Nossas forças de segurança vão agir! Nossas crianças autistas, idosos, acamados e PCDs não aguentam mais”, disse.







