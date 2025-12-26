Motorista morre após capotamento no Rodoanel, em Barueri

Veículo capotou na manhã desta sexta-feira (26), no km 11 do Rodoanel Mário Covas; trânsito não foi afetado

Foto: Artesp

Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta sexta-feira (26) no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 11, em Barueri.

De acordo com as informações iniciais, o veículo seguia pela rodovia no sentido interno quando, ao sair de uma transposição, invadiu o canteiro central por motivos que ainda serão esclarecidos. Na sequência, o automóvel capotou, resultando na morte do motorista.Equipes de resgate e de atendimento da concessionária responsável pelo trecho foram acionadas para a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.Segundo a concessionária, não houve interdição de faixas e o trânsito fluiu normalmente, sem registro de congestionamento no local.