Motociclistas caem após vazamento deixar pista escorregadia em marginal da Raposo, em Cotia

Vídeo mostra motociclistas deslizando ao fazer o retorno; Setram foi acionada para isolar o local e evitar novas quedas

Imagem: Redes Sociais





Um trecho da via marginal da Rodovia Raposo Tavares, em frente ao Mercado Municipal de Cotia, no sentido São Paulo, ficou extremamente escorregadio na tarde desta sexta-feira (12), após o derramamento de um líquido que, segundo informações preliminares, seria gasolina.







O trecho, que já é de tráfego intenso, ficou ainda mais perigoso devido ao risco de novas quedas.



A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia foi acionada e deve enviar uma equipe para avaliar a situação, sinalizar o trecho e eliminar o risco à segurança de motoristas e motociclistas.



Ainda não há informações sobre a origem do líquido derramado nem registro de feridos graves.

Um vídeo enviado à reportagem (veja abaixo) mostra motociclistas caindo ao tentar fazer o retorno no local. Nas imagens, é possível ver o momento em que os condutores reduzem a velocidade, mas ainda assim perdem o controle da moto ao passar sobre a substância espalhada pela pista.