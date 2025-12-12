Claro é condenada a indenizar estudante por excesso de ligações indesejadas

Justiça determina pagamento de R$ 8 mil após jovem relatar mais de 20 chamadas por dia buscando pessoa desconhecida

Foto: Agência Brasil

A Justiça de São Paulo condenou a operadora Claro a pagar R$ 8 mil de indenização a um estudante após o jovem relatar ter recebido dezenas de ligações indevidas diariamente. De acordo com o processo, a empresa telefonava insistentemente procurando por uma pessoa chamada “Demerssom”, desconhecida pelo autor da ação.

Mesmo após informar que não conhecia o destinatário das chamadas, o estudante continuou recebendo mais de 20 ligações por dia. Ele tentou resolver a situação por meio do cadastro no site “Não Me Perturbe” e também registrou reclamação no Reclame Aqui, mas o problema persistiu.Em sua defesa, a Claro alegou que ligações indevidas não seriam suficientes para caracterizar dano moral, tratando-se apenas de “mero dissabor”.A juíza Renata Barros Souto Maior Baiao, no entanto, entendeu que a conduta ultrapassou o limite do incômodo cotidiano, justificando a indenização fixada.