Enel chama a PM após prefeito de Embu das Artes acampar em frente à concessionária; VÍDEO

Protesto ocorre em meio a apagão que deixa mais de 35 mil imóveis há três dias sem energia no município

Imagem: Redes Sociais

A Enel acionou a Polícia Militar após o prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado (Republicanos), montar uma barraca e permanecer acampado em frente à sede da concessionária na cidade.



A empresa, por sua vez, divulgou balanço informando que 30 mil a 35 mil endereços do município permaneciam sem luz até as 14h30 desta sexta-feira (12).



Hugo Prado afirmou ainda que já tentou, sem sucesso, diversas medidas para garantir o restabelecimento da energia na cidade. Ele disse que permanecerá no local “o tempo que for necessário”.



O protesto ocorre em meio à crise de abastecimento que deixou mais de 35 mil imóveis sem energia elétrica por três dias consecutivos, após as fortes ventanias da última quarta-feira (10).Nas redes sociais, o prefeito publicou vídeos e criticou a atuação da empresa. Ele afirmou que não pretende deixar o local enquanto o fornecimento não for normalizado., declarou.De acordo com o prefeito, a mobilização é uma forma de pressionar a Enel a acelerar os reparos. “Estamos acampados na porta da Enel enquanto milhares estão no escuro”, disse.