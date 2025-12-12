Enel chama a PM após prefeito de Embu das Artes acampar em frente à concessionária; VÍDEO

Protesto ocorre em meio a apagão que deixa mais de 35 mil imóveis há três dias sem energia no município
|Imagem: Redes Sociais
A Enel acionou a Polícia Militar após o prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado (Republicanos), montar uma barraca e permanecer acampado em frente à sede da concessionária na cidade.
O protesto ocorre em meio à crise de abastecimento que deixou mais de 35 mil imóveis sem energia elétrica por três dias consecutivos, após as fortes ventanias da última quarta-feira (10).
Nas redes sociais, o prefeito publicou vídeos e criticou a atuação da empresa. Ele afirmou que não pretende deixar o local enquanto o fornecimento não for normalizado.
“Chamaram a polícia pra cima da gente. Podem chamar quem quiserem, nós não vamos sair daqui enquanto esse caos não for resolvido”, declarou.
De acordo com o prefeito, a mobilização é uma forma de pressionar a Enel a acelerar os reparos. “Estamos acampados na porta da Enel enquanto milhares estão no escuro”, disse.
A empresa, por sua vez, divulgou balanço informando que 30 mil a 35 mil endereços do município permaneciam sem luz até as 14h30 desta sexta-feira (12).
Hugo Prado afirmou ainda que já tentou, sem sucesso, diversas medidas para garantir o restabelecimento da energia na cidade. Ele disse que permanecerá no local “o tempo que for necessário”.
A Enel não se manifestou sobre o acionamento da polícia até a última atualização desta matéria.