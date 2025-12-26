Governo de SP mobiliza gabinete de crise para enfrentar risco de chuvas fortes no feriado de Ano Novo

Defesa Civil aponta risco de temporais a partir do dia 29 e orienta municípios a reforçarem planos de contingência

Foto: Governo de SP





O Governo de São Paulo vai mobilizar, a partir da próxima segunda-feira (29), um gabinete de crise para coordenar ações de prevenção e atendimento aos municípios diante da previsão e da possível ocorrência de chuvas fortes em diversas regiões do estado durante o feriado de Ano Novo. A decisão foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas em reunião realizada nesta sexta-feira (26), no Palácio dos Bandeirantes, com a participação de prefeitos de 284 municípios.

Durante o encontro, o governador destacou a necessidade de atuação integrada entre o Estado e as administrações municipais para reduzir riscos e minimizar impactos à população. Representantes de órgãos estaduais e concessionárias de serviços públicos também participaram da reunião.Segundo o monitoramento da Defesa Civil do Estado, os dias 27 e 28 de dezembro devem registrar chuvas dentro da normalidade para o período. Já entre os dias 29 e 30 de dezembro, há previsão de temporais em algumas regiões, com acumulados entre 20 e 50 milímetros por dia, além de ventos fortes durante as chuvas, trovoadas e possibilidade de queda de granizo. As áreas com maior risco nesse período incluem as regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva e Registro.Para o dia 31 de dezembro, a previsão indica muito calor e tempo abafado, com pancadas de chuva típicas do verão. No dia 1º de janeiro, a atuação de uma nova frente fria deve concentrar os maiores volumes de chuva na faixa leste do estado, incluindo o Vale do Ribeira, com acumulados que podem chegar a 60 milímetros, avançando posteriormente para a Baixada Santista.No dia 2 de janeiro, o Litoral Norte entra em alerta máximo, com previsão de chuvas intensas, acumulados de até 100 milímetros e ocorrência de rajadas de vento. A região permanece em alerta no dia 3, quando também há previsão de aumento das chuvas no oeste do estado. Já no dia 4, os modelos meteorológicos indicam volumes entre 50 e 100 milímetros em áreas do interior paulista, da Região Metropolitana de São Paulo e do litoral, além de ventos, trovoadas e possibilidade de granizo no interior durante o retorno do feriado.Durante a reunião, a Defesa Civil orientou os municípios a colocarem em prática seus planos de contingência. As medidas incluem a publicação de avisos de risco no Sistema Estadual, a comunicação preventiva por meio de redes sociais e veículos de imprensa, a emissão de alertas à população, a manutenção das equipes locais em prontidão e a realização de vistorias preventivas e emergenciais em áreas vulneráveis.O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil segue em operação contínua, 24 horas por dia, sete dias por semana, com atuação integrada entre os órgãos estaduais, monitoramento constante das condições meteorológicas e emissão de alertas às prefeituras e à população.Como parte da preparação para o período, o Fundo Social de São Paulo também permanece de prontidão para o eventual envio de ajuda humanitária aos municípios afetados. O apoio pode incluir o fornecimento de cestas básicas, kits de limpeza, kits de higiene, kits dormitório, lona plástica, fita de isolamento, telhas e água mineral, conforme a necessidade de cada localidade.