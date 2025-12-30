Defesa Civil de Cotia reforça ações preventivas para o período de chuvas

Entre as principais ações desenvolvidas estão as vistorias técnicas em rios e córregos espalhados por todo o município





Com a chegada do período de chuvas de verão, a Defesa Civil de Cotia intensifica as ações de prevenção e mitigação de danos causados por temporais, alagamentos e deslizamentos.Embora os resultados dessas medidas sejam mais visíveis nesta época do ano, o trabalho é contínuo e realizado ao longo de todo o ano, com foco em garantir que o município esteja preparado para emergências.Entre as principais ações desenvolvidas estão as vistorias técnicas em rios e córregos espalhados por todo o município. Segundo a Defesa Civil , “”.A Defesa Civil realiza as vistorias e encaminha relatórios técnicos às Secretarias de Obras e do Verde e Meio Ambiente, responsáveis pela execução dos serviços.Paralelamente, o órgão também promove palestras informativas voltadas à conscientização da população sobre a destinação correta do lixo e do entulho. “O descarte irregular em rios e córregos dificulta a manutenção dessas áreas e aumenta o risco de alagamentos, especialmente em períodos de chuvas intensas.”Rios, córregos e seus entornos são considerados áreas de proteção permanente, onde intervenções são, via de regra, proibidas. Nesses casos, a Defesa Civil atua na avaliação técnica da necessidade de intervenção e na elaboração da documentação necessária, que é encaminhada aos órgãos competentes para viabilizar as ações de forma legal e segura. Segundo o órgão, essas medidas têm contribuído para a redução significativa do número de ocorrências de alagamento e do tempo de duração desses eventos.