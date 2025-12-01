Metrô de SP libera pagamento por aproximação em duas linhas

Projeto piloto começa nesta segunda (1º) com cartões físicos de débito e crédito; integração com ônibus ainda não é válida

Foto: Agência Brasil

O Metrô de São Paulo passou a aceitar, a partir desta segunda-feira (1º), o pagamento da tarifa diretamente na catraca por aproximação com cartões físicos de crédito e débito de todas as bandeiras nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha. Cada estação terá ao menos uma catraca exclusiva para esse tipo de operação.

Por enquanto, o uso de cartões virtuais por celular ou relógios inteligentes não está liberado. A modalidade também não valerá para passageiros que utilizam integração com ônibus, que deverão continuar usando o Bilhete Único ou o Top.A novidade faz parte de um projeto piloto de seis meses, com possibilidade de prorrogação. O objetivo, segundo o Metrô, é avaliar a aceitação dos usuários e identificar ajustes necessários.Durante o teste, será permitido o pagamento de apenas uma passagem por cartão, e ele só poderá ser usado novamente após 30 minutos - tempo que poderá ser reduzido após análise dos resultados.Inicialmente implantada nas estações das linhas Azul e Vermelha, a tecnologia de aproximação será expandida ao longo de dezembro para as linhas 2-Verde e 15-Prata. Serão aceitos cartões de todas as bandeiras habilitados para contactless, como Mastercard, Visa e Elo.Linha 1-Azul: Tucuruvi, Parada Inglesa, Jardim São Paulo-Ayrton Senna, Santana, Carandiru, Portuguesa-Tietê*, Armênia, Tiradentes, Luz, São Bento*, Liberdade*, São Joaquim, Vergueiro, Paraíso*, Ana Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz, Praça da Árvore, Saúde-Ultrafarma, São Judas, Conceição. (*estações com orientadores)Linha 3-Vermelha: Palmeiras-Barra Funda*, Marechal Deodoro, Santa Cecília, República*, Anhangabaú*, Sé, Pedro II, Brás, Bresser-Mooca, Tatuapé*, Carrão-Assaí Atacadista*, Penha-Lojas Besni, Vila Matilde, Guilhermina-Esperança, Patriarca-Vila Ré, Artur Alvim, Corinthians-Itaquera.(*estações com orientadores)Linha 2-Verde: Vila Madalena, Sumaré, Clínicas, Brigadeiro, Chácara Klabin, Santos-Imigrantes, Alto do Ipiranga, Sacomã, Tamanduateí, Vila Prudente.Linha 15-Prata: São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta, São Mateus, Jardim Colonial.