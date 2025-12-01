Após fim de semana de sol, Cotia deve ter alterações no tempo nos próximos dias

Previsão indica variação de nuvens e pancadas de chuva nos próximos dias, com queda nas temperaturas

Foto: Vagner Santos





Depois de um fim de semana ensolarado em Cotia, a segunda-feira (1º) começa com o mesmo padrão de tempo firme, mas com mudanças previstas ao longo da semana.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a propagação de uma área de baixa pressão pelo estado de São Paulo deve alterar o comportamento do clima, favorecendo o retorno das chuvas e amenizando o calor nos próximos dias.Nesta segunda-feira, o dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu mais fechado. As temperaturas variam entre 17°C de mínima e podem atingir até 31°C durante a tarde.Na terça-feira (2), o tempo segue abafado, com possibilidade de chuva passageira no período da tarde. As temperaturas ficam entre 19°C e 27°C, com índices de umidade acima de 62%.A maior mudança, porém, deve ocorrer na quarta-feira (3). De acordo com o Climatempo, há previsão de chuva forte pela manhã e no início da tarde. O tempo só deve firmar entre o fim da tarde e o começo da noite.