Homem avança com carro e atropela adolescentes pelas costas em Caucaia do Alto

Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio; uma das vítimas precisou ser hospitalizada; caso foi registrado no 1º DP de Cotia

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (25) após atropelar dois adolescentes de forma intencional na Estrada da Capelinha, em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 1º Distrito Policial.

Segundo a ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi informada do atropelamento e de que o motorista havia fugido em direção à Estrada da Água Espraiada. Durante as buscas, os guardas conseguiram localizar o veículo, deter o suspeito e levá-lo para a unidade policial.De acordo com apuração inicial da Polícia Civil, o atropelamento ocorreu após um desentendimento entre o autor e seus vizinhos. Uma equipe da Polícia Militar chegou a ir ao local para orientar as partes envolvidas.Após a saída da PM, os adolescentes teriam ido até o portão da casa do suspeito e feito ameaças, supostamente para intimidá-lo por causa da briga anterior. Em seguida, o homem saiu dirigindo e atingiu as vítimas pelas costas. Ele fugiu do local, mas foi detido pouco depois pela GCM.Um dos adolescentes prestou esclarecimentos na delegacia. O outro, que teria batido a cabeça durante o atropelamento, foi encaminhado ao Hospital de Cotia para atendimento médico.O veículo envolvido foi apreendido e será submetido à perícia. O suspeito autorizou a realização de exame toxicológico e passou por exame cautelar.Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento, e as imagens foram anexadas ao boletim de ocorrência. Uma testemunha encontrada nas proximidades também foi ouvida.Diante da gravidade do caso, a autoridade policial manteve a prisão em flagrante e solicitou a conversão para prisão preventiva. A investigação segue no 1º DP de Cotia.