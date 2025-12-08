CEL abre inscrições para cursos gratuitos de idiomas em Cotia

Vagas são destinadas a alunos da rede estadual; inscrições vão até sexta-feira (12) na Escola Pedro Casemiro Leite

Foto ilustrativa

O Centro de Estudos de Línguas (CEL) está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2026 em Cotia. Os cursos são gratuitos e voltados exclusivamente para estudantes da rede estadual de ensino.



Cópia do RG

Declaração de matrícula na rede estadual com número do registro do aluno

Foto 3×4

Comprovante de residência

Horários das aulas



As aulas acontecem uma ou duas vezes por semana, de acordo com o período escolhido:



Manhã: 7h30 às 11h10 (1 vez por semana)

Tarde: 13h15 às 16h50 (1 vez por semana)

Vespertino: 17h às 18h30 (2 vezes por semana)

Os cursos são organizados em módulos semestrais, com duração total de 3 anos. Ao final, os alunos aprovados recebem certificado de conclusão.



A Escola Pedro Casemiro Leite fica no km 31,6 da Rodovia Raposo Tavares, pista marginal, sentido Cotia. As aulas acontecem uma ou duas vezes por semana, de acordo com o período escolhido:Os cursos são organizados em módulos semestrais, com duração total de 3 anos. Ao final, os alunos aprovados recebem certificado de conclusão.A Escola Pedro Casemiro Leite fica no km 31,6 da Rodovia Raposo Tavares, pista marginal, sentido Cotia.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (12/12), das 8h às 16h, na unidade do CEL instalada na Escola Pedro Casemiro Leite, no bairro do Portão.Para o próximo semestre, há vagas, entre remanescentes e novas turmas, para os idiomas inglês, espanhol e japonês.Podem participar alunos matriculados a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, estudantes da EJA e do CEEJA. Menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.Para efetuar a inscrição, é preciso apresentar: