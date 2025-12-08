CEL abre inscrições para cursos gratuitos de idiomas em Cotia

Vagas são destinadas a alunos da rede estadual; inscrições vão até sexta-feira (12) na Escola Pedro Casemiro Leite
|Foto ilustrativa
O Centro de Estudos de Línguas (CEL) está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2026 em Cotia. Os cursos são gratuitos e voltados exclusivamente para estudantes da rede estadual de ensino.
As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (12/12), das 8h às 16h, na unidade do CEL instalada na Escola Pedro Casemiro Leite, no bairro do Portão.
Para o próximo semestre, há vagas, entre remanescentes e novas turmas, para os idiomas inglês, espanhol e japonês.
Quem pode se inscrever
Podem participar alunos matriculados a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, estudantes da EJA e do CEEJA. Menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.
Documentos necessários
Para efetuar a inscrição, é preciso apresentar:
- Cópia do RG
- Declaração de matrícula na rede estadual com número do registro do aluno
- Foto 3×4
- Comprovante de residência
Horários das aulas
As aulas acontecem uma ou duas vezes por semana, de acordo com o período escolhido:
- Manhã: 7h30 às 11h10 (1 vez por semana)
- Tarde: 13h15 às 16h50 (1 vez por semana)
- Vespertino: 17h às 18h30 (2 vezes por semana)
Os cursos são organizados em módulos semestrais, com duração total de 3 anos. Ao final, os alunos aprovados recebem certificado de conclusão.
A Escola Pedro Casemiro Leite fica no km 31,6 da Rodovia Raposo Tavares, pista marginal, sentido Cotia.