GCM detém suspeito de ameaçar adolescente com arma de brinquedo em Cotia

Simulacro de arma de fogo usado na ameaça foi apreendido e caso encaminhado à Polícia Civil

Foto: Portal Viva

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, suspeito de ameaçar um adolescente com uma arma de brinquedo. O caso ocorreu na segunda-feira (15), na Estrada do Morro Grande.

Segundo a ocorrência, a GCM foi acionada após denúncia de que o condutor de um veículo estaria portando uma arma de fogo e ameaçando pessoas nas proximidades do cruzamento da Estrada do Morro Grande com a rua Pirassununga.Durante as diligências, a equipe localizou o veículo suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem teria arremessado um objeto para debaixo do carro. Após a verificação, os agentes constataram que se tratava de uma arma de brinquedo, que foi apreendida.Ainda no local, uma mulher informou aos guardas que o suspeito teria ameaçado seu filho, um adolescente. O homem negou a acusação.Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Cotia para o registro da ocorrência.