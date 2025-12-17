Ginástica Rítmica de Cotia conquista três pódios nos Jogos Abertos do Interior

Equipe ficou entre as melhores do Estado em disputas realizadas em Sertãozinho durante a principal competição poliesportiva paulista

Foto: Divulgação

A equipe de Ginástica Rítmica de Cotia voltou a se destacar no cenário esportivo paulista ao conquistar três colocações no pódio da 87ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”.

A competição foi realizada em Ribeirão Preto, com as provas da modalidade acontecendo nos dias 14 e 15 de dezembro, no município de Sertãozinho.Após garantir vaga entre as melhores equipes do Estado durante os Jogos Regionais, as atletas cotianas confirmaram o bom desempenho na principal competição poliesportiva de São Paulo, que reúne representantes de 169 municípios.Os resultados expressivos refletem o talento, a dedicação e o comprometimento do grupo. Cotia conquistou o terceiro lugar no Conjunto de Mãos Livres, o segundo lugar na Classificação Geral e o primeiro lugar na prova de Trio de Fitas, uma das disputas mais técnicas da modalidade.A equipe é formada pelas atletas Anna Clara Ferreira, Clara Akemi, Eduarda de Jesus, Elisa Martins, Helena Ribeiro, Lorena Ortega, Giovanna Monteiro e Yasmin Doi, sob o comando da comissão técnica composta por Michele Gomes e Raíssa Kerber.