Homem é preso por porte ilegal de arma dentro do Parque Cemucam

Suspeito foi detido em flagrante após funcionários acionarem a Polícia Militar; revólver estava municiado e com numeração raspada

Foto: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (16) por porte ilegal de arma de fogo dentro do Parque Cemucam, em Cotia.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por funcionários do parque após relatos de que um indivíduo estaria armado no interior do local, causando temor entre frequentadores. A equipe realizou diligências e conseguiu localizar o suspeito, que correspondia às características informadas.Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .38, municiado e em bom estado de conservação. Ainda segundo a ocorrência, a arma estava com a numeração suprimida e o homem não apresentou porte nem registro do armamento, informando não possuir autorização legal para portar o objeto.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e o suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Cotia. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.A arma foi apreendida e apresentada à autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça. O boletim de ocorrência foi registrado como flagrante consumado.