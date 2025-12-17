Em uma semana, fortes chuvas deixam sete mortos no estado de São Paulo

As ocorrências mais recentes foram registradas na tarde de terça, em Ilhabela, no litoral norte paulista; um homem permanece desaparecido em Guarulhos

Foto: Corpo de Bombeiros



A Operação Chuvas, coordenada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, já contabiliza sete mortes em decorrência dos temporais registrados desde o dia 10 de dezembro em diferentes regiões do estado.

As ocorrências mais recentes foram registradas na tarde de terça-feira (16), em Ilhabela, no litoral norte paulista, onde dois homens morreram após incidentes relacionados às chuvas intensas.

Entre as demais vítimas estão um homem que morreu em um deslizamento de terra em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira; uma mulher que morreu após a queda de um muro na zona leste da capital; outra mulher atingida pela queda de uma árvore em Guarulhos; um homem vítima de descarga elétrica em Juquitiba; e um homem que foi arrastado pela correnteza após escorregar e cair em um rio, em Bauru.De acordo com a Defesa Civil, a Operação Chuvas teve início em 1º de dezembro deste ano e seguirá em vigor até 31 de março de 2026, período historicamente marcado por maior incidência de eventos climáticos severos.Além das mortes confirmadas, um homem permanece desaparecido em Guarulhos após as chuvas da tarde de terça-feira (16). O veículo em que ele estava foi arrastado pela enxurrada e caiu em um córrego. O Corpo de Bombeiros realiza buscas na região.