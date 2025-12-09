Governo divulga lista dos criminosos mais procurados do país

Nova plataforma do Ministério da Justiça reúne alvos de alta periculosidade indicados pelos estados e incentiva denúncias anônimas

Imagem: Ministério da Justiça

gov.br/captura, que reúne a lista dos 216 foragidos mais procurados do Brasil. O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou nesta segunda-feira (8) o site, que reúne a lista dos 216 foragidos mais procurados do Brasil.

A relação inclui criminosos considerados de alta periculosidade e foi elaborada a partir de indicações de todos os estados; sete deles são de São Paulo, segundo o governo.Cada unidade da Federação apontou oito alvos prioritários, definidos com base em uma matriz de risco que avalia fatores como gravidade dos crimes, participação em organizações criminosas, quantidade de mandados de prisão e atuação interestadual.Em nota, o ministério destacou que a criação da lista representaA plataforma também facilita o intercâmbio de informações entre os estados e estimula a participação da população. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 190 e 197.O site integra o Programa Captura, iniciativa nacional voltada à identificação, localização e prisão de criminosos de alta periculosidade. Como parte do esforço, o ministério anunciou a instalação de uma célula operacional do programa no Rio de Janeiro.Segundo a pasta, a medida responde ao fato de que foragidos de diferentes regiões costumam buscar refúgio no estado fluminense. A nova estrutura permitirá apoio direto às polícias estaduais e agilidade na troca de informações, reforçando a busca pelos procurados.