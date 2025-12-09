Sarau em Cotia recebe artistas sul-africanas em noite de ancestralidade e poesia

Boni Metiso e Clarah Swatson, autoras que transformaram suas histórias em arte, são atrações da 12ª edição do evento na Biblioteca Batista Cepelos

O evento acontece neste sábado (13) na Biblioteca Municipal Batista Cepelos, em Cotia, e reunirá música, literatura, poesia e manifestações culturais comunitárias.O destaque desta edição fica por conta da participação das artistas sul-africanas Boni Metiso e Clarah Swatson, convidadas do Coletivo Poetas do Tietê, que integram a programação com performances poéticas e relatos que atravessam memória, resistência e renascimento.Boni Metiso, natural da África do Sul, viveu a infância em Eswatini (antiga Suazilândia), onde ouviu as histórias que sua avó contava (lembranças que moldaram sua relação com a palavra).Chegou ao Brasil em 2019 e, ainda no cárcere, conheceu o Poetas do Tietê, grupo que despertou nela a escrita e o canto. Em 2024, lançou seu primeiro livro, “Uma Mulher Segura a Faca Pela Lâmina Afiada”, obra em que transforma dor e ancestralidade em poesia.Clarah Swatson, também sul-africana, carrega memórias marcantes do período do apartheid. Foi no contato com os Poetas do Tietê, igualmente durante o cárcere, que retomou sua ligação com a arte.Já em liberdade, passou a se apresentar em saraus, escolas e bibliotecas, afirmando que “nasceu cantora” e que, em seu país, a música é inseparável da vida. Em 2024, publicou o livro “Minha Jornada”, no qual revisita suas experiências e reafirma sua voz.Além das artistas africanas, o sarau terá o lançamento do livro “Manipulações Contra a Periferia”, do poeta cotiano Almério Barbosa, autor de seis obras e participante de diversas antologias.A noite conta ainda com apresentações do Coral Nossa Voz, tradicional na abertura dos saraus, e com uma performance de maculelê infantil do Grupo de Capoeira Forças Unidas, sob coordenação do graduado Paulinho.O coletivo Poetas do Tietê, ativo desde 2008 e reconhecido por levar poesia a espaços públicos, escolas, comunidades e até unidades prisionais, também integra a programação com números literários e musicais. A discotecagem e o tradicional microfone aberto completam o encontro.