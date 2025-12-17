Em 24 horas, número de residências sem luz em Cotia mais que triplica

Moradores relatam que estão sem luz há 8 dias; procurada, a Enel não quis comentar o caso

Moradores do Jd. Museu estão sem luz há 8 dias. Foto enviada ao Cotia e Cia

O número de residências sem fornecimento de energia elétrica em Cotia aumentou significativamente nas últimas 24 horas. De acordo com o mapa de interrupções da Enel, atualizado na manhã desta quarta-feira (17), o total de imóveis afetados passou de 1.149 para 3.635.

Moradores relatam que, em alguns bairros, a falta de energia já se arrasta há oito dias, desde a forte ventania que atingiu Cotia e outras cidades da Grande São Paulo, considerada uma das mais intensas registradas recentemente na região.Entre os afetados está a moradora Ana Paula, residente na rua Caiapós, no Jardim Museu. Em entrevista ao Cotia e Cia, ela afirmou que a falta prolongada de energia tem causado prejuízos e transtornos à rotina da família., relatou.Segundo a moradora, a situação gera ainda mais indignação porque o fornecimento de energia já foi restabelecido na maior parte do bairro, com exceção de alguns pontos específicos, como o trecho onde ela mora., afirmou.A reportagem do Cotia e Cia entrou em contato com a Enel, na manhã de ontem, para solicitar esclarecimentos sobre os motivos da demora no restabelecimento do serviço e uma previsão oficial para a normalização da energia nas áreas afetadas. Até a publicação desta matéria, a concessionária não havia se manifestado.Enquanto isso, moradores seguem cobrando respostas e relatam dificuldades para armazenar alimentos, manter atividades básicas e retomar a rotina, especialmente em regiões onde a interrupção já ultrapassa uma semana.