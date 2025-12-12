Falha no app do Bradesco causa instabilidade e mobiliza reclamações de clientes

Serviço apresentou intermitência desde as primeiras horas da manhã; banco diz que trabalha para normalizar o sistema

Imagem: Redes Sociais









De acordo com o site Downdetector, plataforma que monitora a queda de serviços digitais, cerca de 2 mil notificações foram registradas até as 9h.



Em nota ao portal g1, o Bradesco confirmou que os aplicativos de pessoa física e jurídica enfrentam momentos de intermitência e informou que equipes já trabalham para restabelecer o funcionamento “o mais breve possível”.



As primeiras queixas surgiram por volta das 6h, com clientes relatando dificuldade para acessar o aplicativo e realizar transações, especialmente operações via PIX e Internet banking.

