Espetáculo de Natal reúne milhares de pessoas em Cotia

Evento integrou a programação do Natal dos Sonhos e contou com apresentação do humorista Tirullipa

Foto: Prefeitura de Cotia

Cerca de 6 mil pessoas acompanharam, na noite desta segunda-feira (15), o espetáculo “Noel.com – O Natal Conectado”, realizado no recinto de eventos em frente à Prefeitura de Cotia. A apresentação integrou a programação do Natal dos Sonhos, promovido pela administração municipal.

O espetáculo combinou elementos de musical, teatro e circo, com uma narrativa centrada em um Papai Noel que, após um incidente cibernético, fica preso na internet e precisa ser resgatado. A história contou com a participação de duendes e outros personagens, em um cenário montado especialmente para o evento.Um dos momentos de maior repercussão junto ao público foi a participação do humorista Tirullipa, que interpretou a personagem Xuxa, além da chegada do Papai Noel em um trenó suspenso, recurso cênico utilizado no encerramento da apresentação.Presente no evento, o prefeito de Cotia, Welington Formiga, comentou sobre a reação do público infantil durante o espetáculo e destacou a importância das atividades voltadas às famílias no período natalino.Além do espetáculo, o Natal dos Sonhos inclui a Vila do Natal, instalada no mesmo local, com decoração temática e brinquedos, aberta à visitação durante o período das festividades.