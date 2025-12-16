Câmara de Cotia anuncia retorno de Alexandre Frota ao cargo de vereador

Medida cumpre liminar da Justiça estadual; decisão é provisória e ainda pode ser revista

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia informou, por meio de nota oficial, que o vereador Alexandre Frota (PDT) será reconduzido ao cargo em cumprimento a uma decisão judicial liminar. O Legislativo foi comunicado oficialmente da determinação na segunda-feira (15), e a recondução deve ocorrer ainda nesta terça-feira (16).





LEIA ABAIXO A NOTA DA CÂMARA DE COTIA NA ÍNTEGRA

A decisão foi proferida pelo juiz Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, da 3ª Vara Cível de Cotia.Segundo a Câmara, trata-se da concessão de tutela provisória em mandado de segurança cível, o que significa que não é uma decisão definitiva, podendo ser contestada ou revista futuramente.Em nota, o Legislativo destacou que os setores competentes já realizam os trâmites internos necessários, além da comunicação oficial às partes envolvidas, para efetivar o retorno do parlamentar ao mandato.Alexandre Frota havia sido afastado do cargo após condenação criminal decorrente de uma queixa-crime apresentada pelo ex-deputado federal Jean Wyllys, que afirmou ter sido alvo de ofensas feitas por Frota em abril de 2017, quando ele exercia o mandato de vereador.Em dezembro de 2018, Frota foi condenado a 2 anos e 26 dias de detenção, além do pagamento de multa. A condenação foi confirmada em janeiro de 2019, e a defesa apresentou sucessivos recursos ao longo dos anos. O processo teve seu desfecho no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em maio de 2025.Durante esse período, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) havia analisado a apelação em junho de 2021, e entre essa decisão e a manifestação final do STJ transcorreram mais de três anos, prazo máximo para a execução da pena.Diante disso, a 5ª Turma do tribunal reconheceu a prescrição, o que resultou na extinção da possibilidade de cumprimento da punição e no restabelecimento dos direitos políticos do parlamentar.Apesar disso, a recuperação automática do mandato não ocorreu, sendo necessária a análise do caso pelo Legislativo municipal, situação que agora culmina na decisão judicial que determina a recondução provisória de Frota ao cargo.