Aposta garantida, atendimento de confiança: Faça sua aposta da Mega da Virada na Lotérica Bacarat

A Mega da Virada 2025 já é considerada a maior de todos os tempos, podendo ultrapassar R$ 1 bilhão graças às novas regras da Caixa que aumentaram a fatia do prêmio principal! É a chance perfeita para realizar todos os seus sonhos.

E se o assunto é sorte grande em Cotia, o caminho é a Lotérica Bacarat. Reconhecida por sua tradição em premiar apostadores, a Bacarat se destaca por ser o local onde a sorte tem "batido" com frequência na cidade.

Segundo Higor Forssetto, responsável pela Lotérica Bacarat, o diferencial está na inovação e na experiência do apostador “A lotérica tem inovado em formatos, lançando formas de participar de bolões com aportes flexíveis, principalmente em sorteios grandes como a Mega da Virada. Esse tipo de serviço agrega valor para quem quer tentar a sorte de forma coletiva e estratégica, sem precisar fazer grandes apostas sozinho.”

Nesse ano, a Bacarat entregou prêmios expressivos como por exemplo na Lotofácil (279 mil), Mega Sena e Supla Sena (quase R$ 2,4 milhões).

Localizada de forma segura e ampla dentro do Assaí Atacadista, a equipe oferece um atendimento acolhedor, rápido e personalizado e para quem quer evitar filas e garantir a participação, a Bacarat disponibiliza atendimento e registro de apostas pelo WhatsApp. Entre em contato e realize seus jogos com total comodidade.

Com a expectativa de um prêmio bilionário, o movimento já aumentou, impulsionado por apostadores que retornam para suas apostas anuais de fim de ano.

"Para quem ainda não apostou, a melhor dica é participar dos bolões que são de mais dezenas, pois as chances aumentam consideravelmente! Além disso, se for apostar individualmente, venha com os números anotados no celular ou volantes já marcados. Isso reduz o tempo no caixa e agiliza tudo." Diz Higor Forssetto.

O responsável pela lotérica aproveita o fim de ano para deixar uma mensagem aos apostadores da Bacarat “Em nome de toda a nossa equipe, gostaríamos de expressar a nossa mais profunda gratidão aos nossos Clientes pela confiança e preferência que nos dedicam diariamente.”

Higor também faz questão de agradecer as colaboradoras por mais um ano de sucesso “Pelo empenho, dedicação e profissionalismo que demonstram em cada atendimento. O sucesso da Bacarat é reflexo do excelente trabalho e do espírito de equipe de todas vocês!” Finaliza.