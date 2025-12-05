Escolas estaduais oferecerão almoço para alunos durante as férias de janeiro

Famílias devem registrar interesse até 12 de dezembro; refeições estarão disponíveis entre 5 e 30 de janeiro

Foto: Governo de SP





A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) confirmou que as escolas estaduais com serviço de alimentação centralizado funcionarão em janeiro para oferecer almoço aos estudantes da rede.





As refeições serão servidas de 5 a 30 de janeiro, das 11h às 13h30.



Para participar, é necessário que os responsáveis registrem o interesse até 12 de dezembro. O cadastro pode ser feito diretamente na secretaria da escola ou pela Secretaria Escolar Digital (SED), de forma on-line.



Segundo a Seduc-SP, o registro antecipado é importante para que as unidades saibam a demanda prevista e possam preparar as refeições de forma adequada, evitando desperdícios.



As escolas abertas no período serão aquelas cuja alimentação escolar é administrada diretamente pela pasta, com cozinheiras contratadas e aquisição de insumos realizada de forma centralizada.





Cardápio para o período



A equipe de nutricionistas da Seduc-SP elaborou sugestões de cardápio para garantir que os estudantes tenham acesso a refeições equilibradas durante o mês de férias.





As cozinheiras podem utilizar como referência o e-book “Sabores Paulistas”, que reúne 83 receitas premiadas no Concurso de Cozinheiras Escolares. O material está disponível gratuitamente on-line, e a versão impressa está sendo distribuída às 91 diretorias regionais de ensino e às 5 mil escolas estaduais.