Cotia está entre as cidades que mais geraram empregos em SP em 2025, aponta Caged

Considerando apenas a Grande SP, que reúne 39 municípios, Cotia está entre as 10 cidades que mais criaram empregos no ano, segundo a pesquisa

Foto: Prefeitura de Cotia

Cotia registrou um saldo de 2.925 novos empregos com carteira assinada entre janeiro e outubro de 2025, segundo dados divulgados pela Fundação Seade, a partir do Caged (Ministério do Trabalho e Emprego).







Atualmente, Cotia contabiliza 91 mil trabalhadores formalmente empregados, o equivalente a cerca de um terço da população.



A tendência local segue o movimento observado no estado, impulsionado principalmente pelo setor de Serviços, que abriu mais de 23 mil vagas em outubro e 206 mil no acumulado dos últimos 12 meses. Comércio, Indústria, Construção e Agricultura também registraram saldos positivos.



Segundo o governo estadual, os números refletem políticas de modernização administrativa e atração de investimentos.



No âmbito municipal, a expansão de empreendimentos também contribui para a abertura de vagas.



Um dos exemplos é o novo Centro Logístico do Mercado Livre, inaugurado nesta quinta-feira (4), responsável pela criação de cerca de 700 empregos. Ao longo do ano, mais de 15 mil pessoas foram encaminhadas para processos seletivos promovidos pelos Feirões de Emprego e pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Com esse desempenho, o município figura entre as 30 cidades que mais contrataram no estado de São Paulo no período.O resultado acompanha o cenário estadual: somente nos primeiros dez meses do ano, São Paulo criou mais de 500 mil postos formais. No acumulado de 12 meses, o saldo é de 348 mil vagas, mantendo o estado na liderança nacional da geração de empregos.No ranking das 50 cidades paulistas com maior número de contratações no ano, Cotia aparece à frente de municípios mais populosos e de tradicionais polos industriais e comerciais.No recorte dos últimos 12 meses, o município somou 1.911 vagas, mantendo desempenho positivo.Considerando apenas a Região Metropolitana de São Paulo, que reúne 39 municípios, Cotia está entre as 10 cidades que mais criaram empregos em 2025.De acordo com a Secretaria Municipal de Emprego e Renda, parte do resultado está relacionada às ações de intermediação de mão de obra conduzidas pelo município.