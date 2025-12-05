Cotia está entre as cidades que mais geraram empregos em SP em 2025, aponta Caged

Considerando apenas a Grande SP, que reúne 39 municípios, Cotia está entre as 10 cidades que mais criaram empregos no ano, segundo a pesquisa
Cotia registrou um saldo de 2.925 novos empregos com carteira assinada entre janeiro e outubro de 2025, segundo dados divulgados pela Fundação Seade, a partir do Caged (Ministério do Trabalho e Emprego).
Com esse desempenho, o município figura entre as 30 cidades que mais contrataram no estado de São Paulo no período.
O resultado acompanha o cenário estadual: somente nos primeiros dez meses do ano, São Paulo criou mais de 500 mil postos formais. No acumulado de 12 meses, o saldo é de 348 mil vagas, mantendo o estado na liderança nacional da geração de empregos.
No ranking das 50 cidades paulistas com maior número de contratações no ano, Cotia aparece à frente de municípios mais populosos e de tradicionais polos industriais e comerciais.
No recorte dos últimos 12 meses, o município somou 1.911 vagas, mantendo desempenho positivo.
Considerando apenas a Região Metropolitana de São Paulo, que reúne 39 municípios, Cotia está entre as 10 cidades que mais criaram empregos em 2025.
De acordo com a Secretaria Municipal de Emprego e Renda, parte do resultado está relacionada às ações de intermediação de mão de obra conduzidas pelo município.
Ao longo do ano, mais de 15 mil pessoas foram encaminhadas para processos seletivos promovidos pelos Feirões de Emprego e pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).
Atualmente, Cotia contabiliza 91 mil trabalhadores formalmente empregados, o equivalente a cerca de um terço da população.
A tendência local segue o movimento observado no estado, impulsionado principalmente pelo setor de Serviços, que abriu mais de 23 mil vagas em outubro e 206 mil no acumulado dos últimos 12 meses. Comércio, Indústria, Construção e Agricultura também registraram saldos positivos.
Segundo o governo estadual, os números refletem políticas de modernização administrativa e atração de investimentos.
No âmbito municipal, a expansão de empreendimentos também contribui para a abertura de vagas.
Um dos exemplos é o novo Centro Logístico do Mercado Livre, inaugurado nesta quinta-feira (4), responsável pela criação de cerca de 700 empregos.
