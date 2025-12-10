Ede Cury, assessora do cantor Leonardo, morre em Cotia aos 63 anos

Conhecida pelo trabalho com Leonardo e outros artistas, ela sofreu um mal súbito e não resistiu após atendimento
|Foto: Reprodução / Instagram
O corpo da assessora de imprensa Ede Cury, conhecida pelo trabalho ao lado do cantor Leonardo desde a época da dupla com o irmão Leandro, é velado nesta quarta-feira (10). O sepultamento está marcado para as 16h no Cemitério Parque das Palmeiras, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.
Ede Cury morreu em Cotia na terça-feira (9). Segundo infomrações do G1, a assessora passou mal em casa pela manhã, chegou a ser levada a um hospital da região, mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada. Além de Leonardo, ela também trabalhava com outros artistas, como a apresentadora Ana Maria Braga.
O cantor Leonardo prestou homenagem à assessora nas redes sociais:
"Minha querida Ede, você sabe o quanto foi importante na minha vida e do meu irmão Leandro. Segurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga. Obrigado por tudo Ede, foram mais de 25 anos de cumplicidade e fidelidade. Para sempre estará no meu coração."
Ede Cury era filha de Rosvaldo Cury, um dos sócios da gravadora Copacabana — importante para a consolidação do sertanejo nas décadas de 1970 e 1980. A dupla Leandro e Leonardo foi um de seus primeiros trabalhos no meio artístico.
Ao longo da carreira, ela também assessorou nomes como Carla Perez e o grupo Harmonia do Samba.
Texto com informações do G1