Ede Cury, assessora do cantor Leonardo, morre em Cotia aos 63 anos

O corpo da assessora de imprensa Ede Cury, conhecida pelo trabalho ao lado do cantor Leonardo desde a época da dupla com o irmão Leandro, é velado nesta quarta-feira (10). O sepultamento está marcado para as 16h no Cemitério Parque das Palmeiras, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.





Ede Cury morreu em Cotia na terça-feira (9). Segundo infomrações do G1, a assessora passou mal em casa pela manhã, chegou a ser levada a um hospital da região, mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada. Além de Leonardo, ela também trabalhava com outros artistas, como a apresentadora Ana Maria Braga.O cantor Leonardo prestou homenagem à assessora nas redes sociais:Ede Cury era filha de Rosvaldo Cury, um dos sócios da gravadora Copacabana — importante para a consolidação do sertanejo nas décadas de 1970 e 1980. A dupla Leandro e Leonardo foi um de seus primeiros trabalhos no meio artístico.Ao longo da carreira, ela também assessorou nomes como Carla Perez e o grupo Harmonia do Samba.