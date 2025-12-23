Engavetamento causa 14 km de congestionamento na Castello Branco nesta terça-feira (23)

Acidente no km 53 da rodovia, em Araçariguama, ocorreu na manhã desta terça-feira (23) e não deixou vítimas

Foto: Artesp





Um engavetamento envolvendo dois caminhões e três carros causou 14 quilômetros de congestionamento na Rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do km 53, em Araçariguama, na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária responsável pela via, não houve vítimas no acidente. Apesar disso, a colisão provocou interdição total da pista no sentido Oeste para permitir a atuação do guincho pesado, que precisou ser posicionado no contrafluxo para a retirada de uma carreta que foi parar no canteiro central.Durante o atendimento da ocorrência, as faixas 2 e 3 foram liberadas, enquanto a faixa 1 permaneceu interditada. O tráfego ficou fortemente congestionado, com reflexos entre os km 39 e km 53 da rodovia.Entre os veículos envolvidos, um Nissan Versa foi removido por guincho leve e encaminhado à base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) 280/2. Já um VW Kwid e um VW SpaceCross seguiram viagem por meios próprios até a mesma base. Um dos caminhões, um DAF/CF FAS 300, evadiu-se do local antes da conclusão do atendimento.