Ciclone extratropical causa estragos na rede elétrica e deixa quase 5 mil imóveis sem energia em Cotia

Na madrugada desta quarta-feira (10), região sofreu com rajadas intensas de vento, resultado da chegada de um ciclone extratropical vindo do Sul do País.







As pancadas contínuas de chuva, combinadas aos ventos fortes, provocaram danos em trechos da rede elétrica. De acordo com o mapa em tempo real da Enel, atualizado às 8h13, cerca de 4,8 mil clientes estão sem energia elétrica em Cotia.



Em nota, a concessionária afirmou que está trabalhando para normalizar o serviço o quanto antes.

“Nossas equipes estão mobilizadas em campo e atuam para restabelecer o fornecimento de energia para os clientes afetados”, informou a Enel.

