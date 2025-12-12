Dr. Danylo inaugura novo espaço no Centro de Cotia e amplia atendimento à população

Centro Odontológico foi inaugurado no último sábado

Foi inaugurado no último sábado (6) o novo Centro Odontológico Dr. Danylo, no Centro de Cotia. A clínica, que já é referência em atendimento humanizado na cidade, agora conta com um espaço mais amplo, moderno e preparado para receber pacientes com conforto e acessibilidade.

Segundo o proprietário, o cirurgião-dentista Dr. Danylo, a abertura da nova unidade materializa um projeto antigo. “Este sempre foi um sonho meu: oferecer um espaço térreo, acessível e completo para atender ainda melhor nossos pacientes, principalmente idosos e pessoas com deficiência. Hoje, esse sonho virou realidade”, afirmou.

O novo centro funciona no mesmo endereço da unidade matriz, na Rua Senador Feijó, 28. As duas outras clínicas que atendiam na mesma rua foram unificadas no novo espaço, consolidando todos os serviços em um único local. A inauguração reuniu amigos, pacientes, imprensa e influenciadores locais, em um evento que marcou um novo capítulo para a odontologia na cidade.

Estrutura ampliada e atendimento completo

O Centro Odontológico Dr. Danylo agora conta com 11 salas de atendimento climatizadas, equipe ampliada e um ambiente projetado para oferecer conforto desde a recepção — que é ampla, moderna e equipada com TV.

O espaço dispõe ainda de:

Sala de avaliação,

Banheiro adaptado,

Espaço fraldário,

Sala de esterilização com equipamentos modernos,

Laboratório próprio de próteses, garantindo agilidade e precisão nos tratamentos,

Espaço Kids, pensado para tranquilizar as crianças durante a espera.

Com profissionais especializados, a clínica oferece todos os tipos de tratamentos dentários, sempre com preços acessíveis, mantendo o compromisso com atendimento humanizado e de qualidade.

Novidades tecnológicas

A unidade possui sala de raio-X convencional e, a partir de janeiro, contará com raio-X panorâmico, exame capaz de captar em uma única imagem toda a estrutura bucal. O recurso é essencial para identificar cáries ocultas, infecções, dentes do siso, cistos, perdas ósseas e para planejamento de implantes e tratamentos ortodônticos.

Outra inovação é a sala de repouso, destinada aos pacientes que passam por procedimentos cirúrgicos e precisam de um período tranquilo de recuperação.