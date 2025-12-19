Calor ou chuva? Saiba o que esperar do tempo no Natal em São Paulo

Véspera e dia 25 devem ter características diferentes ao longo do dia

Imagem criada por IA

Quem vai passar o Natal em São Paulo deve se preparar para um feriado marcado por calor intenso, sensação de abafamento e possibilidade de chuva isolada, típica do verão.

A previsão indica que tanto a véspera (24) quanto o dia 25 de dezembro terão temperaturas acima dos 30 °C em grande parte do estado, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo.Na Região Sudeste, o sol aparece forte por várias horas ao longo do dia, elevando as temperaturas e favorecendo a formação de nuvens carregadas no período da tarde e início da noite. Apesar disso, os meteorologistas destacam que não se trata de chuva generalizada: as pancadas que ocorrerem devem ser rápidas, localizadas e de curta duração.Na capital paulista e cidades da Grande São Paulo, a noite do dia 24 tende a ser abafada, com baixo risco de chuva, favorecendo as tradicionais confraternizações e ceias de Natal.Já no dia 25, o risco de pancadas de chuva aumenta a partir da tarde, especialmente em áreas urbanas da região metropolitana.No litoral paulista, o Natal também será de sol e calor, com temperaturas elevadas ao longo do dia. Assim como no interior e na capital, há chance de chuvas rápidas, principalmente no fim da tarde, sem previsão de volumes expressivos ou mudanças bruscas no tempo.Diante da previsão, a recomendação é planejar as comemorações levando em conta o calor e o risco de chuva. Para enfrentar as altas temperaturas, o ideal é optar por roupas leves, reforçar a hidratação, usar protetor solar e acessórios como chapéus ou bonés, principalmente em atividades ao ar livre.Para quem pretende realizar ceias, encontros familiares ou eventos externos, especialistas orientam a escolher locais com cobertura parcial, manter toldos ou lonas à disposição e organizar os móveis longe de áreas sujeitas a acúmulo de água. Ter um plano B para mudança rápida de local também pode evitar transtornos caso o tempo mude repentinamente.