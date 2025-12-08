Cotia terá quatro períodos com feriados seguidos de pontos facultativos em 2026; veja as datas

Decreto publicado pela Prefeitura confirma emendas em abril, junho, julho e outubro do próximo ano

A Prefeitura de Cotia oficializou o calendário de feriados e pontos facultativos que serão adotados pela administração municipal em 2026. As regras constam no Decreto nº 9.540, assinado pelo prefeito Welington Formiga (PDT) e pelo secretário de Governo, Edson Gomes de Assis, e em vigor desde 1º de dezembro.



DIA/MÊS (2026) EVENTO 1º de janeiro (quinta-feira) Confraternização Universal (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 2 de janeiro (sexta-feira) Ponto facultativo 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira) Carnaval - Ponto facultativo 18 de fevereiro (quarta-feira) Quarta-feira de Cinzas - Início do expediente às 12 horas 2 de abril (quinta-feira) Dia da emancipação político-administrativa do Município (Feriado municipal) - Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009 3 de abril (sexta-feira) Paixão de Cristo (Feriado nacional) - Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995 e Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009 20 de abril (segunda-feira) Ponto facultativo 21 de abril (terça-feira) Tiradentes (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 1º de maio (sexta-feira) Dia Mundial do Trabalho (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 4 de junho (quinta-feira) Corpus Christi (Feriado municipal) - Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009 5 de junho (sexta-feira) Ponto facultativo 9 de julho (quinta-feira) Data Magna do Estado de São Paulo (Feriado estadual) - Lei Estadual nº 9.497, de 5 de março de 1997 10 de julho (sexta-feira) Ponto facultativo 7 de setembro (segunda-feira) Independência do Brasil (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 8 de setembro (terça-feira) Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município (Feriado municipal) - Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009 12 de outubro (segunda-feira) Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (Feriado nacional) - Lei Federal nº 6.802, de 30 de junho de 1980 15 de outubro (quinta-feira) Dia do Professor (Feriado escolar - exclusivamente para os servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação) - Decreto Federal nº 52.682, de 14 de outubro de 1963 30 de outubro (sexta-feira) Dia do Servidor Público - Ponto facultativo (Transferido do dia 28 de outubro) 2 de novembro (segunda-feira) Finados (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 15 de novembro (domingo) Proclamação da República (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 20 de novembro (sexta-feira) Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Feriado nacional) - Lei Federal nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023, e Dia Estadual da Consciência Negra (Feriado estadual) - Lei Estadual nº 17.746, de 12 de setembro de 2023 24 de dezembro (quinta-feira) Véspera de Natal - Ponto facultativo 25 de dezembro (sexta-feira) Natal (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 31 de dezembro (quinta-feira) Véspera de Ano Novo - Ponto facultativo

O calendário inclui quatro períodos prolongados formados por feriados seguidos de pontos facultativos, sendo três deles caindo em sextas-feiras, o que cria fins de semana estendidos para os servidores municipais.O feriado municipal da Emancipação de Cotia será no dia 2 de abril (quinta-feira). No dia seguinte, 3 de abril (sexta-feira), ocorre o feriado nacional da Paixão de Cristo, formando um período de quatro dias, de quinta a domingo.O feriado de Corpus Christi será no dia 4 de junho (quinta-feira), seguido de ponto facultativo na sexta-feira, 5 de junho, criando outro período prolongado.O feriado estadual de 9 de Julho cairá em quinta-feira e será seguido de ponto facultativo na sexta-feira, 10 de julho, formando mais uma sequência de dias de descanso oficial.O ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente em 28 de outubro, será excepcionalmente transferido para sexta-feira, 30 de outubro. A mudança cria o quarto período prolongado, já que cai às vésperas do fim de semana.A Prefeitura destaca que os pontos facultativos poderão ser alterados caso haja necessidade da Administração Municipal.A lista completa de feriados e pontos facultativos pode ser conferida abaixo, conforme determinado no decreto: