Cotia terá aferição de radares na próxima semana; confira os locais

Ação pode gerar bloqueios momentâneos; Trânsito orientará motoristas nos locais atendidos

A partir de 16 de dezembro (próxima terça-feira), equipes do IPEM/Inmetro iniciarão a aferição periódica de equipamentos de fiscalização de velocidade instalados em Cotia.



17/12 – a partir das 10h



18/12 – a partir das 10h



Segundo a prefeitura, as datas e os procedimentos foram definidos pelo próprio órgão, responsável pelos ensaios metrológicos obrigatórios realizados em todo o Estado.Durante os testes, alguns trechos poderão ter bloqueios temporários para garantir a segurança da operação (veja abaixo a relação). Agentes de Trânsito acompanharão a ação, orientando os motoristas e organizando o fluxo local.As verificações ocorrerão nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, sempre a partir das 10h, em diferentes pontos das avenidas Ivo Mário Isaac Pires e Prof. Joaquim Barreto.